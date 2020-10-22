В Харькове прямо на улице спрятали большие деньги

Харьковчанина, который прятал по городу наркотические закладки, поймали полицейские.

22-летний парень рассказал, что работает в интернет-магазине и в его обязанности входит оставлять пакетики с психотропами в определенных местах.

До встречи с полицией он успел разложить под кустами около 40 тайников.

Стоимость этого «добра» на черном рынке составляет почти 100 000 гривен.

Ранее мы писали, что родственники преступников придумывают различные способы, чтобы доставить в закрытую зону наркотики.

Так, в Харьковском СИЗО сразу в двух посылках для арестантов нашли то, что не должно попасть в руки заключенным.

«Во время досмотра посылок в одной нашли бисквит, пропитанный наркотическим составом, а в другой – пакет с сахаром, внутри которого было рассыпано белое порошкообразное вещество. Последнюю посылку взяли из рук женщины», - сообщили в пресс-центре пенитенциарной службы Харькова.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.

Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.