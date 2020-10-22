В Харькове женщина избивала кулаком свою дочь, которая имеет заболевание
Об этом сообщают в Telegram-канале "Труха Харьков".
Инцидент произошел около детской площадки в парке Шевченко. Неадекватная женщина жестоко избивала девочку, которая хотела еще поиграть на площадке.
Как сообщается, горе-мать, когда думала, что их никто не видит, сильно била больную дочь кулаком по лицу.
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Ребенок от ударов падал на землю, но женщина потом еще била ногами. В это время девочка кричала: "мамочка ,пожалуйста, я хочу чуть побыть на площадке".
Очевидцы отметили, что у девочки явные признаки замедленного развития. Но болезнь дочери не останавливала мать.
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