Премьер-министру рассказали об эпидемической ситуации в регионах, в частности на Харьковщине

21 октября на селекторном совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы развернуть мобильные госпитали и расширить коечный фонд. Задача - до конца месяца обеспечить 80% койко-мест кислородом.

Об этом сообщили на правительственном портале, передает "Харьков Today".

"Нужно уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода", - заявил Шмыгаль.

"Ну стадион могли бы переоборудовать под больних ковид", " чего на стадионе, чего не прямо на кладбище или в морге...для вас мы что уже не люди раз мы в Шарите лечиться не можем...ведь благодаря вам городским властям, с вашего молчаливого согласия и коррупционного прокурорского надзора все разграблено и передано в частные коммерческие поликлиники или продано за границу...врачи торгуют лекарствами по городу или на Барабашово гербалайфом....вот и получите теперь все это в награду!", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

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