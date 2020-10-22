Отопления нет в домах половины харьковчан
50% домов жилищного фонда и 90% объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению.
Об этом сообщил секретарь городского совета Александр Новак, передает "Харьков Today".
"К концу недели будет завершен план по запуску тепла в учебных и лечебных учреждениях, и максимально приблизим завершение запуска тепла в жилых домах", — рассказал он.
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"В 522 микрорайоне никак. Еще и горячую воду отключили", " Ньютона 10 нет ни отопления ни горячей воды. Воды - с 11 мая", "Включили, теперь задыхаемся, батареи кипяток при плюсовой температуре, топим в небо, за что ещё и платить будем,и форточки не открыть, душит коксохим. Замкнутый круг", " На Павловом Поле тоже нет отопления и горячей воды.Горячую воду наверное и не дождемся,все лето в подвале хлыщет вода, и никому ничего не надо, проще просто отключить и не включать, зачем ремонтировать", - возмущаются в комментариях.
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