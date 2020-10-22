Мэр Харькова Геннадий Кернес находится на реабилитации, а его жизни ничего не угрожает

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он отметил, что вскоре Кернес окажется в Харькове, а любая другая информация о состоянии мэра, которую распространяют в сети, является недостоверной, передает "Харьков Today".

"Это говорят наши политические оппоненты. Они видят рейтинги Геннадия Адольфовича, его блока, и их это злит. Они не знают, куда бежать и пошли во все тяжкие, но харьковчане умные люди и дадут правильную оценку", – сказал Терехов.

"Внимание, вопрос знатокам. Если у Геннадия так все хорошо, то почему у Навального из той же Шарите были фото на первый же день после выхода из комы, а у Геннадия - до сих пор нет?", " К сожалению, харьковчане выберут недееспособного мера, и рулить городом будет Терехов и Ко", " Мы не доверяем фейкам Терехова. Слова и дела - сильно отличаются", "Кернес был бы не кернесом,если бы не прилетел,приехал, приполз на выборы... Значит ,либо парализация,либо ....", - размышляют украинцы в комментариях.

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