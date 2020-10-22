На Харьковщине новые случаи заражения китайским вирусом

По данным СНБО, в Харьковской области на 22 октября скончались еще 10 пациентов скончались. За сутки зарегистрированы 627 новых случаев заражения вирусом.

За сутки выздоровели 127 человек.

Также мы писали, что раньше харьковские больницы, в которых лечат заболевших китайским вирусом, принимали пациентов по графику, а сейчас госпитализация проходит в ручном режиме.

С октября больницы подают диспетчерам "скорой" информацию о количестве свободных коек и кислородных точек трижды в день.

И уже по этой информации ориентируются, куда везти пациентов.

Об этом сообщила заместитель директора по медицинской работе "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Галина Салдан.

Сообщается, что медикам "скорой" в сентябре поступило вызовов в шесть раз больше, чем в апреле.

С начала октября ежедневно медики "скорой" диагностируют до 200 случаев пневмоний с COVID-19.

"Есть ещё те,кто не верит в этот ужас?! если будет так продолжаться,то будут спасать выборочно,и это страшно!", "У меня болеет много знакомых ,есть в тяжелом состоянии . В больницу попасть очень сложно мест практически нет", " Вот это все наши налоги и нас ещё и выгоняют везде за то что они живут за наш с вами счет", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.

Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.