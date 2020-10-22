На Харьковщине новые случаи заражения китайским вирусом
По данным СНБО, в Харьковской области на 22 октября скончались еще 10 пациентов скончались. За сутки зарегистрированы 627 новых случаев заражения вирусом.
За сутки выздоровели 127 человек.
Шоптенко из "Танців з зірками" огорошила своим диагнозом: "В животе появляется..."
Маркл и Гарри жестко отшили Елизавету II, всплыли скандальные детали: "Меган уже вовсю готовится..."
Пугачева дала жару с экс-супругом Наташи Королевой, Галкин не помеха: "Раскорячилась"
"До минус 11": снежное похолодание прорвется в Украину, синоптики назвали дату
Также мы писали, что раньше харьковские больницы, в которых лечат заболевших китайским вирусом, принимали пациентов по графику, а сейчас госпитализация проходит в ручном режиме.
С октября больницы подают диспетчерам "скорой" информацию о количестве свободных коек и кислородных точек трижды в день.
И уже по этой информации ориентируются, куда везти пациентов.
Об этом сообщила заместитель директора по медицинской работе "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Галина Салдан.
Сообщается, что медикам "скорой" в сентябре поступило вызовов в шесть раз больше, чем в апреле.
С начала октября ежедневно медики "скорой" диагностируют до 200 случаев пневмоний с COVID-19.
"Есть ещё те,кто не верит в этот ужас?! если будет так продолжаться,то будут спасать выборочно,и это страшно!", "У меня болеет много знакомых ,есть в тяжелом состоянии . В больницу попасть очень сложно мест практически нет", " Вот это все наши налоги и нас ещё и выгоняют везде за то что они живут за наш с вами счет", - пишут украинцы в комментариях.
К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.
Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.
Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.