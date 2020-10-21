Харьковчане начали паниковать из-за "пропажи" Геннадия Кернеса
Об этом стало известно из группы "Х.Х", передает "Знай".
"Обезумевшие харьковчане из секты свидетелей Лудшего паникуют и задают вопросы Терехову. Давайте все вместе спросим, где же Гена?",- написал автор фото.
Известно, что по городу стали распостраняться объявления в которых неизвестная группа харьковчан считает, что "идет рейдерский захват Харькова", за которым "стоит" Терехов.
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Кернес пропал месяц назад и никто не видел ни фото, ни видео с мэром. И как уверены его почитатели, то все те официальные письма из немецкой клиники "Шарите", где сейчас проходит лечение мэр якобы липовые.
К слову, ухарьковского мэра Геннадия Кернеса хотят скрыть информацию о реальном самочувствии чиновника.
Делается это якобы с целью того, чтобы не было препятствий при выдвижении харьковского градоначальника кандидатом на пост городского головы на ближайших местных выборах.
Сообщается, что фотографии Геннадия Кернеса, которую активно распространяют СМИ, и которую якобы сделали сегодня, на самом деле уже несколько месяцев.
В сети пишут, что сделан этот кадр действительно в немецкой клинике Шарите, но не в сентябре 2020-го, а несколько месяцев назад, когда Кернеса тайно привезли в эту клинику в первый раз.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
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