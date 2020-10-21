Известный харьковчанан - вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, рассказал, что заразился китайским вирусом

Об этом Фагот сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Я конечно понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но произошло именно так и тест показал мне, что отныне я официально коронованная особа, в начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, так как верить или не верить в это фсьо вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких более тщательно, так как их вам никто не заменит", — написал певец.

Музыкант уточнил, что больше всего скучает по запахам, поскольку мир без них считает неполноценным.

К слову, раньше харьковские больницы, в которых лечат заболевших китайским вирусом, принимали пациентов по графику, а сейчас госпитализация проходит в ручном режиме.

С октября больницы подают диспетчерам "скорой" информацию о количестве свободных коек и кислородных точек трижды в день.

И уже по этой информации ориентируются, куда везти пациентов.

Об этом сообщила заместитель директора по медицинской работе "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Галина Салдан.

Сообщается, что медикам "скорой" в сентябре поступило вызовов в шесть раз больше, чем в апреле.

С начала октября ежедневно медики "скорой" диагностируют до 200 случаев пневмоний с COVID-19.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.