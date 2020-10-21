В Харьковских школах начались каникулы

Детям, видимо, стало скучно и они начали развлекаться.

В группе «Х.Х" появилось короткое видео одного из жителей спального района города, который запечатлел на камеру, как школьник вылез на крышу дома и там проводил свой досуг.

Как выяснилось, рисковый мальчик вылез на крышу дома, расположенного на улице Богдана Хмельницкого. Автор видео написал: "Х**ый карантин в школах в действии".

Ранее мы писали, что за сутки от китайского вируса умерли десять жителей Харьковской области.

По состоянию на 21 октября с начала пандемии в регионе зарегистрировано 462 смерти.

Об этом сообщили на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также известно, что с начала пандемии в Харьковской области выявлено 30 272 случая коронавируса, за сутки - 713 новых. Выздоровели 5862 человека, все еще болеют - 23 948. Харьковская область находится на втором месте по числу случаев за весь период пандемии. Первое место занимает столица Украины.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.