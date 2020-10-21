Раньше харьковские больницы, в которых лечат заболевших китайским вирусом, принимали пациентов по графику, а сейчас госпитализация проходит в ручном режиме

С октября больницы подают диспетчерам "скорой" информацию о количестве свободных коек и кислородных точек трижды в день.

И уже по этой информации ориентируются, куда везти пациентов.

Об этом сообщила заместитель директора по медицинской работе "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Галина Салдан, передает "Харьков Today".

Сообщается, что медикам "скорой" в сентябре поступило вызовов в шесть раз больше, чем в апреле.

С начала октября ежедневно медики "скорой" диагностируют до 200 случаев пневмоний с COVID-19.

"Есть ещё те,кто не верит в этот ужас?! если будет так продолжаться,то будут спасать выборочно,и это страшно!", "У меня болеет много знакомых ,есть в тяжелом состоянии . В больницу попасть очень сложно мест практически нет", " Вот это все наши налоги и нас ещё и выгоняют везде за то что они живут за наш с вами счет", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, за сутки от китайского вируса умерли десять жителей Харьковской области.

По состоянию на 21 октября с начала пандемии в регионе зарегистрировано 462 смерти.

Об этом сообщили на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также известно, что с начала пандемии в Харьковской области выявлено 30 272 случая коронавируса, за сутки - 713 новых. Выздоровели 5862 человека, все еще болеют - 23 948. Харьковская область находится на втором месте по числу случаев за весь период пандемии. Первое место занимает столица Украины.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

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