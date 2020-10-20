Зайцева выплачивает потерпевшим по 30 гривен, Дронов совсем ничего
Как рассказала адвокат Лариса Матвеева, за это время потерпевшие получили всего несколько переводов по 30-35 гривен, передает Харьков LIVE.
По ее словам, средства начисляются в зависимости от зарплаты осужденных в местах отбывания наказаний.
"Мы направили адвокатский запрос: работает ли она и сколько получает. В исправительном центре заявили, что это конфиденциальная информация и Зайцева запрещает ее разглашать. На директора центра составили админпротокол, но позднее суд согласился с его позицией", — рассказала Матвеева.
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Второй виновник аварии, Геннадий Дронов, и вовсе не перечислил потерпевшим ни копейки. При этом, напоминает адвокат, во время рассмотрения дела в Верховном суде мужчина обещал, что будет выплачивать компенсацию.
"Дронова сделали козлом отпущения", "Дронов ни вчем не виноват а это недоразумение пусть сидит пожизненно за 6 смертей", "А сидит ли она? Это главный вопрос", "У этой барышне Зайцевой пачка все больше становится я погляжу", - пишут укрианцы в комментариях.
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По данным полиции, авария произошла 19 октября, около 16:10 на проспекте Тракторостроителей.
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