Зайцева выплачивает потерпевшим по 30 гривен, Дронов совсем ничего

Как рассказала адвокат Лариса Матвеева, за это время потерпевшие получили всего несколько переводов по 30-35 гривен, передает Харьков LIVE.

По ее словам, средства начисляются в зависимости от зарплаты осужденных в местах отбывания наказаний.

"Мы направили адвокатский запрос: работает ли она и сколько получает. В исправительном центре заявили, что это конфиденциальная информация и Зайцева запрещает ее разглашать. На директора центра составили админпротокол, но позднее суд согласился с его позицией", — рассказала Матвеева.

Второй виновник аварии, Геннадий Дронов, и вовсе не перечислил потерпевшим ни копейки. При этом, напоминает адвокат, во время рассмотрения дела в Верховном суде мужчина обещал, что будет выплачивать компенсацию.

"Дронова сделали козлом отпущения", "Дронов ни вчем не виноват а это недоразумение пусть сидит пожизненно за 6 смертей", "А сидит ли она? Это главный вопрос", "У этой барышне Зайцевой пачка все больше становится я погляжу", - пишут укрианцы в комментариях.

К слову, в Харькове автомобиль сбил двоих детей.

По данным полиции, авария произошла 19 октября, около 16:10 на проспекте Тракторостроителей.

Двое 11-летних мальчиков переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Их сбил ВАЗ с 60-летним водителем за рулем.

Дети доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

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