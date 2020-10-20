Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации обратились к гражданам

Обращаем внимание, что в среду, 21 октября, в 07:52 и 14:25 сирены будут выть при очередной технической проверке средств оповещения в Харькове.

Сразу после того, как завоет сирена, нужно включить телевизор (ОТБ) или радио (на частоте 67,13 МГц). В зависимости от того, какая информация будет передана, необходимо действовать и выполнять полученные инструкции, передает "Городской дозор".

Услышав электросирены «Внимание всем!» харьковчанам очень важно сохранять спокойствие и не паниковать.

К слову, на Харьковщине прошли антитеррористические учения

Об этом сообщили в ГНП в Харьковской области.

Была обезврежена взрывчатка и террористы в грузовике, на насосной станции и в небе над магистральным аммиакопроводом.

Участие в учениях приняли сотрудники Управления полиции охраны, Купянского отдела полиции, Купянского отделения полиции охраны, Службы безопасности Украины, взрывотехнического управления ГУНП и представители государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак».

По легенде учений, в грузовике, подъехавшем к КПП, был найден подозрительный предмет, который обезвредили взрывотехники.

Подкоп был обнаружен под забором насосной станции. Выставив скрытое наблюдение, полицейские обнаружили двух неизвестных, которые были задержаны.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.