Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации обратились к гражданам
Обращаем внимание, что в среду, 21 октября, в 07:52 и 14:25 сирены будут выть при очередной технической проверке средств оповещения в Харькове.
Сразу после того, как завоет сирена, нужно включить телевизор (ОТБ) или радио (на частоте 67,13 МГц). В зависимости от того, какая информация будет передана, необходимо действовать и выполнять полученные инструкции, передает "Городской дозор".
Услышав электросирены «Внимание всем!» харьковчанам очень важно сохранять спокойствие и не паниковать.
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К слову, на Харьковщине прошли антитеррористические учения
Об этом сообщили в ГНП в Харьковской области.
Была обезврежена взрывчатка и террористы в грузовике, на насосной станции и в небе над магистральным аммиакопроводом.
Участие в учениях приняли сотрудники Управления полиции охраны, Купянского отдела полиции, Купянского отделения полиции охраны, Службы безопасности Украины, взрывотехнического управления ГУНП и представители государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак».
По легенде учений, в грузовике, подъехавшем к КПП, был найден подозрительный предмет, который обезвредили взрывотехники.
Подкоп был обнаружен под забором насосной станции. Выставив скрытое наблюдение, полицейские обнаружили двух неизвестных, которые были задержаны.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
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