Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие введения в Украине жесткого карантина

“Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если будем иметь более 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем”, — отметил Зеленский.

К слову, больше десятка больных китайским вирусом вывезли из Харькова.

Из Харькова в больницы области за последние дни перевезли 13 пациентов.

Об этом на брифинге 19 октября сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Известно, что пациентов перевозили в районы на прошлой неделе, в четверг-пятницу, на выходных таких перевозок не было.

"Да, больницы в Харькове переполнены. Мы выписываем, нам удается удержать ситуацию, но все же переполнены больницы", - добавил председатель ХОГА.

Кучер сообщил, что пациентов везли, в частности, в Купянский район.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.