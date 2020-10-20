В Харькове с нарушением карантина и за бюджетные средства провели студенческий бал-маскарад

Об этом передает Depo.Харьков, ссылаясь на гражданскую сеть "Опора".

По информации общественников, мероприятие состоялось 16 октября в гостинице Kharkiv Palace.

В фотоотчете, который выложен на сайте мэрии, есть фотографии с символикой партии. Участники и чиновники Харьковского горсовета фотографируются на фоне агитационного баннера с надписью "Успешный Харьков" и логотипом партии.

На фото с мероприятия можно увидеть, что большинство присутствующих были без защитных масок и не придерживались социальной дистанции.

Среди чиновников — заместитель городского головы Константин Лобойченко и директор по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Алексей Чубаров.

Именно этот Департамент в конце сентября заключил соглашение с ФОП Тимченко Неонила Ивановна на услуги по организации и проведению Студенческого бала стоимостью 195 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту возможного нарушения санитарных правил.

"Следователь по этому факту внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", – отмечено в сообщении.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

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