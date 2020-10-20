В Харькове с нарушением карантина и за бюджетные средства провели студенческий бал-маскарад
Об этом передает Depo.Харьков, ссылаясь на гражданскую сеть "Опора".
По информации общественников, мероприятие состоялось 16 октября в гостинице Kharkiv Palace.
В фотоотчете, который выложен на сайте мэрии, есть фотографии с символикой партии. Участники и чиновники Харьковского горсовета фотографируются на фоне агитационного баннера с надписью "Успешный Харьков" и логотипом партии.
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На фото с мероприятия можно увидеть, что большинство присутствующих были без защитных масок и не придерживались социальной дистанции.
Среди чиновников — заместитель городского головы Константин Лобойченко и директор по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Алексей Чубаров.
Именно этот Департамент в конце сентября заключил соглашение с ФОП Тимченко Неонила Ивановна на услуги по организации и проведению Студенческого бала стоимостью 195 тыс. грн.
Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту возможного нарушения санитарных правил.
"Следователь по этому факту внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", – отмечено в сообщении.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.