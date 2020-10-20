В Харьковской области за прошлые сутки подтверждены более 400 новых случаев китайского вируса

Как сообщает мониторинг распространения эпидемии, который проводит СНБО, за сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 446 человек.

Всего по состоянию на утро 20 октября COVID-19 лабораторно подтвержден у 29 559 человек.

От болезни в области 452 человека умерли (за минувшие сутки – 7 летальных исхода), 5 717 пациентов выздоровели, продолжают лечение 23 390 человек.

К слову, в Харьковской области в инфекционном отделении Купянской больницы люди с воспалением лёгких лежат в коридорах.

"В туалет ходят в палаты к другим больным. Из освещения - одна лампа на весь коридор. Когда медсестра ставит капельницу - больные подсвечивают телефоном...", - говорится в сообщении.

"А где же Кучер? это его территория, а он же занят выборами в мэры Харькова. Лучше б исполнял бы свои обязанности...", "В этот коридор нужно положить того кто в Шарите сейчас лежит и к выборам готовится", " Люди сами во многом виноваты нехотели одевать маски игноривали карантин вот и красная зона", - пишут пользователи сети.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.