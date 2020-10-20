В Харькове разыскивают 16-летнего парня

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Подросток 19 октября вышел из общежития учебного заведения "Слобожанский региональный центр профессионального образования" на проспекте Победы, 55-В, и не вернулся. Мальчику необходима медицинская помощь.

При себе у подростка были две дорожные сумки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Тухикяна, просят сообщать по номеру (068) 777-0-112 или 102.

К слову, в Харьковской области в инфекционном отделении Купянской больницы люди с воспалением лёгких лежат в коридорах.

"В туалет ходят в палаты к другим больным. Из освещения - одна лампа на весь коридор. Когда медсестра ставит капельницу - больные подсвечивают телефоном...", - говорится в сообщении.

"А где же Кучер? это его территория, а он же занят выборами в мэры Харькова. Лучше б исполнял бы свои обязанности...", "В этот коридор нужно положить того кто в Шарите сейчас лежит и к выборам готовится", " Люди сами во многом виноваты нехотели одевать маски игноривали карантин вот и красная зона", - пишут пользователи сети.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.