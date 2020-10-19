В Харьковской области в инфекционном отделении Купянской больницы люди с воспалением лёгких лежат в коридорах
Об этом сообщает "Харьков live" в Фейсбук.
"В туалет ходят в палаты к другим больным. Из освещения - одна лампа на весь коридор. Когда медсестра ставит капельницу - больные подсвечивают телефоном...", - говорится в сообщении.
"А где же Кучер? это его территория, а он же занят выборами в мэры Харькова. Лучше б исполнял бы свои обязанности...", "В этот коридор нужно положить того кто в Шарите сейчас лежит и к выборам готовится", " Люди сами во многом виноваты нехотели одевать маски игноривали карантин вот и красная зона", - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Харьков в понедельник 19 октября оказался в "красной" зоне карантина
Но местные жители игнорируют карантинные ограничения, сообщают на странице "ВЕХА (Харьков)" в Telegram.
"Шо там по красной зоне? Каникулы? Дистанционка?", – подписал ролик автор видео.
Важно отметить, что на видео видно, как харьковчане не придерживаются социальной дистанции в транспорте и не носят маски.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.