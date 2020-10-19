Когда в марте произошел захват Харьковской ОГА и сбросили украинский флаг, а вывесили российский триколор – это стало для харьковчанки шоком

До того времени Евгения Шпак абсолютно нормально относилась к гражданам соседней страны, но в тот день все изменилось, передает "Обозреватель.

Сначала харьковчанка нашла волонтёра, которому собирала и передавала помощь армии. Потом, имея золотые руки, сама делать сундуки "под винтаж" – причем из ящиков из-под снарядов. Продавала, а на вырученные деньги покупала необходимое воинам.

И тут начались проблемы в семье. Вернее, проблемы были и раньше, но война и волонтерская деятельность Евгении послужили катализатором разрыва.

"Наблюдая за моей активной деятельностью, муж мне сказал: "Выбирай – или я, или твоя война". И я с мужем рассталась. Нужно признать, что если бы все было хорошо в нашей семье, то такого бы не произошло. Ну, и плюс ко всему я не могла оставаться в стороне, когда такое происходит в моей стране. Не могла!", – рассказала женщина.

Евгения ушла от мужа в 2015 году с двумя детьми и стала не только "удаленно" помогать воинам, но уже и сама ездить на фронт. Говорит, что муж бы не понял, если бы ездила и где-то ночевала, а после развода преград уже не было. Старшей дочке тогда было 17, она присматривала за младшей (14 лет), помогала им бабушка.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.