В Харькове ребенка высадили из трамвая в безлюдном месте

Об этом рассказали в телеграмм-канале "Труха.Харьков".

Известно, что в трамвае кондуктор проверил проездной документ у 12-летней девочки и заметил, что строк его действия истек. Он высадил ребенка из транспорта на остановке посреди пустыря, в районе пункта приема металлолома.

"Это чудовище работает кондуктором в трамвае по маршруту N-3. Сегодня он высадил мою 12-летнюю дочь на улице Рыбасовской (это остановка на пустыре, где нет ни магазинов, ни киосков, никакой инфраструктуры, только пункт приема металла)", - отметила мама девочки.

"Это чудовище не подумало,что другое такое же чудовище высадит его ребенка или внука точно так же.И по нынешнему !времени неизвестно чем это закончится", " Всех возмущает а никто не заплатил за ребёнка и не заступился.Получается вагон тварей а теперь сопли пускают", " Всих обурюе" ,но никто не заплатил за ребёнка этому хамлу,и позволили высадить ребенка,а теперь такие сердобольные..", - пишут пользователи сети в комментариях.

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