В Харькове ребенка высадили из трамвая в безлюдном месте
Об этом рассказали в телеграмм-канале "Труха.Харьков".
Известно, что в трамвае кондуктор проверил проездной документ у 12-летней девочки и заметил, что строк его действия истек. Он высадил ребенка из транспорта на остановке посреди пустыря, в районе пункта приема металлолома.
"Это чудовище работает кондуктором в трамвае по маршруту N-3. Сегодня он высадил мою 12-летнюю дочь на улице Рыбасовской (это остановка на пустыре, где нет ни магазинов, ни киосков, никакой инфраструктуры, только пункт приема металла)", - отметила мама девочки.
Королева, Бузова, Брежнева и другие звезды случайно засветили свои лица без фотошопа: топ поражающих фото
Молодая любовница Брэда Питта без стыда распахнула блузку и показала, что не носит белье: "Вау! Такая..."
Пенсионеры имеют право на доплаты, кто оказался в списке счастливчиков: "474 грн положены тем..."
Доллар перед выборами поразит украинцев: стало известно, что будет с курсом, "гривна продолжит..."
"Это чудовище не подумало,что другое такое же чудовище высадит его ребенка или внука точно так же.И по нынешнему !времени неизвестно чем это закончится", " Всех возмущает а никто не заплатил за ребёнка и не заступился.Получается вагон тварей а теперь сопли пускают", " Всих обурюе" ,но никто не заплатил за ребёнка этому хамлу,и позволили высадить ребенка,а теперь такие сердобольные..", - пишут пользователи сети в комментариях.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.