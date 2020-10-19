Харьков в понедельник 19 октября оказался в "красной" зоне карантина

Но местные жители игнорируют карантинные ограничения, сообщают на странице "ВЕХА (Харьков)" в Telegram.

"Шо там по красной зоне? Каникулы? Дистанционка?", – подписал ролик автор видео.

Важно отметить, что на видео видно, как харьковчане не придерживаются социальной дистанции в транспорте и не носят маски.

К слову, в Харькове пациентов с китайским вирусом планируют лечить на дому.

Местные чиновники предлагают усилить бригады медиков специальным оборудованием.

Об этом во время сессии областного совета рассказал заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

“Мобильные бригады будут выезжать, ставить капельницы, обеспечивать больных кислородными концентраторами на 3-5 дней. Таким образом, мы сможем качественную помогать большему количеству людей на начальной стадии заболевания”, — рассказал Пастух.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.