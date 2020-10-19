В Харькове и области ожидаются заморозки

Об этом предупреждают в Харьковском центре гидрометеорологии.

Синоптики рассказали, что самым холодным днем будет вторник 20 октября.

В некоторых районах области в этот день возможны ночные заморозки до -1 градуса, днем же будет теплеть до 8-10 градусов выше нуля.

Ранее мы писали, что харьковские спасатели с началом отопительного сезона ожидают резкий рост числа пожаров.

На Харьковщине прогнозируется резкий рост числа пожаров, связанных с использованием домового отопления печами и обогревателей.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"В осенне-зимний период количество пожаров, возникает в жилом секторе может достигать более 150 случаев в сутки", – рассказали спасатели.

Спасатели предупредили харьковчан и попросили быть осторожнее и тщательнее подготовить к зиме котлы, печи, дымоходы и обогреватели.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.