В Харькове и области ожидаются заморозки
Об этом предупреждают в Харьковском центре гидрометеорологии.
Синоптики рассказали, что самым холодным днем будет вторник 20 октября.
В некоторых районах области в этот день возможны ночные заморозки до -1 градуса, днем же будет теплеть до 8-10 градусов выше нуля.
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Ранее мы писали, что харьковские спасатели с началом отопительного сезона ожидают резкий рост числа пожаров.
На Харьковщине прогнозируется резкий рост числа пожаров, связанных с использованием домового отопления печами и обогревателей.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"В осенне-зимний период количество пожаров, возникает в жилом секторе может достигать более 150 случаев в сутки", – рассказали спасатели.
Спасатели предупредили харьковчан и попросили быть осторожнее и тщательнее подготовить к зиме котлы, печи, дымоходы и обогреватели.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.