В Харькове пациентов с китайским вирусом планируют лечить на дому

Местные чиновники предлагают усилить бригады медиков специальным оборудованием.

Об этом во время сессии областного совета рассказал заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух, передает newsroom.

“Мобильные бригады будут выезжать, ставить капельницы, обеспечивать больных кислородными концентраторами на 3-5 дней. Таким образом, мы сможем качественную помогать большему количеству людей на начальной стадии заболевания”, — рассказал Пастух.

К слову, в Харьковской области за 18 октября китайским вирусом заболели 595 человек.

Всего на Харьковщине за время пандемии вирус диагностировали у 29113 пациентов.

Об этом сообщают данные мониторинговой системы СНБО.

Также известно, что из-за последствий болезни в области 445 человек умерли (за прошедшие сутки – 6 летальных исхода), 5618 пациента выздоровели, продолжают лечение 23 050 человека.

Всего в Украине китайским вирусом заболели 303638 жителей (4766 случаев за сутки), из них 5673 — умерли, 126489 успешно победили вирус.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

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