Стало известно, переведут ли школьников после каникул на дистанционное обучение

В пресс-службе мэрии со ссылкой на директора Департамента образования горсовета Ольгу Деменко дали ответ.

Так, Деменко заявила, что для начальной школы такая форма не эффективна, потому что формирование навыков ребенка, его творческих способностей и лидерских качеств должно проходить в коллективе.

Но если ситуация с китайским вирусом ухудшится, то учебные учреждения смогут использовать элементы дистанционного обучения для старших учеников.

"В старшей школе это даже иногда полезно, когда какие-то предметы отнесены к дистанционному обучению, а некоторым уделяется больше внимания. Ученики начальной школы будут в любом случае учиться, а в старшей и средней - сможем использовать элементы дистанционного образования, но таким образом, чтобы детям было на пользу", - резюмировала Деменко.

К слову, в Харьковской области за 18 октября китайским вирусом заболели 595 человек.

Всего на Харьковщине за время пандемии вирус диагностировали у 29113 пациентов.

Об этом сообщают данные мониторинговой системы СНБО.

Также известно, что из-за последствий болезни в области 445 человек умерли (за прошедшие сутки – 6 летальных исхода), 5618 пациента выздоровели, продолжают лечение 23 050 человека.

Всего в Украине китайским вирусом заболели 303638 жителей (4766 случаев за сутки), из них 5673 — умерли, 126489 успешно победили вирус.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

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