В Харькове начали действовать ограничения "красной зоны"

На сайтах мэрии и Харьковской облгосадминистрации появились документы, в которых указан полный список карантинных запретов и ограничений, передает "vgorode.ua".

Согласно решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (КТЭБ и ЧС), для Харькова, Люботина, а также Богодуховского, Первомайского и Лозовского районов, которые попали в "красную зону" карантина, установлены такие ограничения:

в школах вводятся каникулы с 19 по 30 октября;

ограничивается работа торгово-развлекательных заведений с 20:00 до 7:00 (кроме отделов продовольственной группы);

ограничивается работа баров, ресторанов, кафе с 20:00 до 7:00;

ограничивается с 20:00 до 7:00 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания;

запрещается работа спортивных залов, фитнес-центров и т.д. (кроме стадионов на открытом воздухе);

запрещается принимать посетителей кинотеатрам, заведениям культуры, развлекательным заведениям;

запрещается принимать посетителей заведениям, предоставляющим социальные или реабилитационные услуги.

Городская КТЭБ и ЧС ввела с 19 октября в Харькове следующие ограничения:

с 19 по 30 октября в школах Харькова — каникулы;

запрещена развлекательная деятельность в торгово-развлекательных центрах; торговая деятельность ТРЦ ограничена с 20-00 до 7-00 (кроме отделов продовольственной группы);

работа баров, ресторанов, кафе ограничена с 20-00 до 7-00;

работа субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, ограничена с 20-00 до 7-00;

запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые осуществляют прием посетителей не более одного человека на 10 кв.м. помещения;

запрещен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, прием посетителей кинотеатров и прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

запрещено посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

К счастью, общественный транспорт, в том числе метро, продолжает работать.

Ранее мы писали, что харьковские спасатели с началом отопительного сезона ожидают резкий рост числа пожаров.

На Харьковщине прогнозируется резкий рост числа пожаров, связанных с использованием домового отопления печами и обогревателей.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"В осенне-зимний период количество пожаров, возникает в жилом секторе может достигать более 150 случаев в сутки", – рассказали спасатели.

Спасатели предупредили харьковчан и попросили быть осторожнее и тщательнее подготовить к зиме котлы, печи, дымоходы и обогреватели.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.