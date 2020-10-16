И за кого голосовать?

Предвыборная агитация в Харькове не обходится без казусов

Так, в телеграмм-канале «Х**вый Харьков» появилась фотография предвыборного проспекта кандидата в депутаты Харьковского облсовета от Основянского и Слободского районов Харькова Дмитрия Бойко, который идет под восьмым номером.

Мало того, что в украинском варианте имя кандидата написано с ошибкой – Дмітрій вместо Дмитро, так еще на двух листовках – совершенно разные люди. Заметна разница, хоть и несущественная, и в предвыборных обещаниях.

Что это было, ошибка полиграфистов или банальная невнимательность, непонятно.

Ранее мы рассказывали о том, что городской голова Харькова Геннадий Кернес использовал 1 сентября для своего пиара. Изображение Кернеса вручали школьникам разных классов: в младших — на воздушных шарах и водяных раскрасках, в старших — на блокнотах, экосумках, браслетах и ручках.

Фото продукции с политической рекламой, которую раздавали в школах, массово публиковали пользователи соцсетей. К новому учебному году ученики получили подарки под брендом «Блок Кернеса — Успешный Харьков».

Мы также писали, что в городе Лозовая на Харьковщине сгорел элитный внедорожник, огонь от которого повредил еще несколько автомобилей.

Позже выяснилось, что первым загорелся Lexus RХ 350, который принадлежит кандидату в мэры Лозовой от «Слуги народа» Алексею Криворучко. Потерпевший выразил мнение, что автомобиль подожгли специально. Позже в сети появилось видео поджога, а полиция объявила в розыск подозреваемого в совершении преступления.

Напомним, власть гонит украинцев на выборы, пока медики хватаются за голову.

Как сообщала Politeka, в Минздраве рассказали, как будут голосовать зараженные украинцы на выборах.

Также Politeka писала, что жизнь десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.