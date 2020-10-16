Cыновья Геннадия Кернеса Даниил и Родион рассказали о состоянии их отца, который проходит лечение от китайского вируса в клинике «Шарите»

Они опровергли слухи об инсульте и ухудшении самочувствия отца в интервью изданию «Страна».

По словам Родина, Кернес сейчас в отличном состоянии, и его здоровью ничего не угрожает.

Что касается слухов об инсульте и коме, то, как отметил Даниил, это – «манипуляция оппонентов, которым больше нечего делать, кроме как спекулировать на его здоровье».

Он добавил, что решение отправить отца в Германию было принято на семейном совете. Сам чиновник якобы никуда лететь не хотел, заверяя, что его все устраивает в Харькове, и «кипешевал».

Однако родственники решили иначе из-за осложнений, вызванных вирусом.

« В 2014 году, когда в него стреляли, пуля прошила легкое очень сильно. Пуля, когда вошла, оставила в легком дырку в 2 мм, а на выходе – получается дырка размером в арбуз. Вылетело где-то килограмма три мяса. Весь участок на вылете – легкое. Именно это ранение было причиной, почему мы настояли на перелете в "Шарите". У него было слабое легкое, плюс вирус... и нужна была помощь врачей, чтобы его сохранить», – пояснил Даниил.

Сейчас, утверждают сыновья, мэр Харькова в отличном состоянии.

«Он набирается сил для предстоящей активной работы. Я летел с ним в самолете и по сей день нахожусь с ним в Берлине. И с того момента вижу ежедневные улучшения. Мы регулярно общаемся с врачами, которые явно отмечают положительную динамику, довольны ходом лечения и удивлены скорости его восстановления», – подчеркнул Родион.

В связи с тем, что у Кернеса была тяжелая форма пневмонии, ему еще сложно разговаривать. Поэтому даже близким родственникам врачи не рекомендуют беспокоить его длинными разговорами.

Дети мэра подчеркнули, что клиника «Шарите» не раздает информацию налево и направо о состоянии своих пациентов. Письма же из больницы, фото которых публиковал Родион в соцсетях, с сообщением о том, что Кернес идет на поправку, – настоящие:

««Клиника «Шарите» писала таких всего два письма за всю свою историю: Кернесу и Алексею Навальному. По большому счету, если с ним что-то будет не так, я даже не представляю, какие убытки будут в суде для этой клиники».

Что касается отсутствия хоть каких-то видео или хотя бы фото, которые подтвердили бы, что Кернес идет на поправку, то Даниил отметил, что сейчас отец похож на Энштейна: «заросший, с ужасной бородой», а в таком состоянии себя снимать он не даст, потому что «щепетильно относится к внешности».

Что касается местных выборов и необходимости давать присягу в случае победы, то сыновья заверили, что к тому времени отец точно вернется в город и сделает все, как положено.

«Сомнений, что он это сделает, нет. Он будет на присяге», – ответил Родион.

Сейчас же чиновник, по словам сыновей, "очень злой и агрессивный" из-за бесчисленных слухов и спекуляций политических оппонентов на теме его самочувствия.

Напомним, в мэрии сообщили о состоянии "исчезнувшего" Кернеса.

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