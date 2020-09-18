Китайский вирус выявили у жены сына Кернеса — Даниила Привалова
Об этом Юлия Привалова рассказала своим подписчикам в Instagram.
"Многие из вас благодарят меня за мою честность, честность по отношению к вам, подписчикам, за мою натуральность, естественность. За то, что я открыто заявляю о своих позициях. Тоже ценю это качество не только в себе, но и в других людях... Так вот, у меня коронавирус", — рассказала она в Stories.
Также он добавила, что лечится гомеопатией под присмотром врача.
"Обнимала свёкра с уважением", " Чем лечиться? Уринотерапией?", "Она молодая выживет", "Пойдут кости мыть,,,,теперь,, результат анализов огласите...", - пишут пользователи сети в комментариях.
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Ранее мы писали, что всего с начала пандемии на Харьковщине выявлено 14 264 случая китайского вируса.
Так, за 17 сентября вирус подтвержден у 349 жителей.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
Также известно, что за прошедшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным китайским вирусом.
За весь период пандемии скончался 291 пациент. Выздоровели 4102 человека, все еще болеют - 9871.
Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.
Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.
Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.