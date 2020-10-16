Студенты устроили «пенную вечеринку» у фонтана на площади Поэзии в Харькове

Видео «развлечений» молодежи опубликовали в группе «Наш Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

Как видно на записи, не обремененные воспитанием «детки» выливают в фонтан с подсветкой то ли шампунь, то ли гель, которое через несколько секунд заполнило фонтан белой густой пеной. При этом парень, который лил жидкость в фонтан, выглядит весьма довольным собой.

«Студенты вчера вечером в очередной раз устроили «Пенный фонтан» на площади Поэзии. Наверное, было очень весело 🤪», – говорится в подписи к видео.

Студенты вчера вечером в очередной раз устроили "Пенный фонтан" на площади Поэзии. Наверное было очень весело 🤪 Gepostet von Наш Харьков am Sonntag, 11. Oktober 2020

Такое поведение немало возмутило харьковчан.

«Если хотя бы один раз заплатили за нанесенный ущерб из своих «родненьких», заработанных, охота отпала бы навсегда😱», «У нас муниципальная охрана только умеет интеллигентную молодежь студенческую со священных газонов гонять, а заниматься порчей имущества и мусорящими на улицах — это не ее», «Ну почему в нашем городе столько упырей? Откуда оно к нам лезет?», «Теперь за счёт родителей все привести в порядок, чтоб подумали, что дали детям и как воспитывали? А дети в таком возрасте, что поработать на общественных работах тоже бы не помешало – может, мозг заработает», «Идиоты! А где же наша доблестная полиция!?», «Взрослые дети, а теперь пусть родители отвечают финансово и в приличный штраф, чтоб любимые детки думали и отвечали», – негодуют в комментариях.

Несколькими днями ранее студенты-первокурсники ХАДИ утащили из парка Горького табличку-указатель и похвастались в соцсетях. Однако после резонанса они вернули украденное на место.

Напомним, в сети высмеяли ремонт ступенек от депутатов округа в Харькове.

Как сообщала Politeka, вандалы устроили "охоту" на благоустройство в Харькове.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.