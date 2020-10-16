Студенты устроили «пенную вечеринку» у фонтана на площади Поэзии в Харькове
Видео «развлечений» молодежи опубликовали в группе «Наш Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.
Как видно на записи, не обремененные воспитанием «детки» выливают в фонтан с подсветкой то ли шампунь, то ли гель, которое через несколько секунд заполнило фонтан белой густой пеной. При этом парень, который лил жидкость в фонтан, выглядит весьма довольным собой.
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«Студенты вчера вечером в очередной раз устроили «Пенный фонтан» на площади Поэзии. Наверное, было очень весело 🤪», – говорится в подписи к видео.
Такое поведение немало возмутило харьковчан.
«Если хотя бы один раз заплатили за нанесенный ущерб из своих «родненьких», заработанных, охота отпала бы навсегда😱», «У нас муниципальная охрана только умеет интеллигентную молодежь студенческую со священных газонов гонять, а заниматься порчей имущества и мусорящими на улицах — это не ее», «Ну почему в нашем городе столько упырей? Откуда оно к нам лезет?», «Теперь за счёт родителей все привести в порядок, чтоб подумали, что дали детям и как воспитывали? А дети в таком возрасте, что поработать на общественных работах тоже бы не помешало – может, мозг заработает», «Идиоты! А где же наша доблестная полиция!?», «Взрослые дети, а теперь пусть родители отвечают финансово и в приличный штраф, чтоб любимые детки думали и отвечали», – негодуют в комментариях.
Несколькими днями ранее студенты-первокурсники ХАДИ утащили из парка Горького табличку-указатель и похвастались в соцсетях. Однако после резонанса они вернули украденное на место.
Напомним, в сети высмеяли ремонт ступенек от депутатов округа в Харькове.
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