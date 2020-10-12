Жители одного из спальных районов Харькова тонко намекнули кандидатам в депутаты, как не надо делать, если они хотят, чтобы за них голосовали

На странице группы «Харьковские Будни» опубликовали последствия ремонта ступенек во дворе на Героев Труда, 56, в 607 микрорайоне, передает Politeka.net.

На кадрах видно как попало уложенный асфальт, отсутствие бордюров и так далее. Более того, мастера не удосужились уложить более плотно уцелевшие плиты, чтобы сделать ступеньки не такими экстремальными.

«Вот такой ремонт ступенек нам сделали депутаты округа после многочисленных жалоб. Асфальт сверху на землю и замечательные жизнерадостные ступеньки. Стыдно! Спасибо! Обязательно за Вас проголосуем! Анонимно, пожалуйста», – подписали снимки.

Комментарии под фото абсолютно ответствуют качеству проделанной работы.

«Полюбуйтесь каскадом, там есть ступеньки», «Зато сэкономили себе на мороженое», «Это модное направление 🤔🤣🤣Шебби шик, вроде», «Спецы делали отсебятину», «Креативненько так....», – пишут под публикацией.

Тем временем в городе потратят десятки миллионов гривен на ремонт Гимназической набережной.

Тендер на на 46 миллионов гривен объявил Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета. За эту сумму собираются ремонтировать дорогу от Московского проспекта до Нетеченской набережной.

В прошлом году эту дорогу капитально отремонтировали, причем ремонт проводили на покрытии, которое было в хорошем состоянии и не «кричало» о ремонте в первую очередь.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

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