Жители одного из спальных районов Харькова тонко намекнули кандидатам в депутаты, как не надо делать, если они хотят, чтобы за них голосовали
На странице группы «Харьковские Будни» опубликовали последствия ремонта ступенек во дворе на Героев Труда, 56, в 607 микрорайоне, передает Politeka.net.
На кадрах видно как попало уложенный асфальт, отсутствие бордюров и так далее. Более того, мастера не удосужились уложить более плотно уцелевшие плиты, чтобы сделать ступеньки не такими экстремальными.
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«Вот такой ремонт ступенек нам сделали депутаты округа после многочисленных жалоб. Асфальт сверху на землю и замечательные жизнерадостные ступеньки. Стыдно! Спасибо! Обязательно за Вас проголосуем! Анонимно, пожалуйста», – подписали снимки.
Комментарии под фото абсолютно ответствуют качеству проделанной работы.
«Полюбуйтесь каскадом, там есть ступеньки», «Зато сэкономили себе на мороженое», «Это модное направление 🤔🤣🤣Шебби шик, вроде», «Спецы делали отсебятину», «Креативненько так....», – пишут под публикацией.
Тем временем в городе потратят десятки миллионов гривен на ремонт Гимназической набережной.
Тендер на на 46 миллионов гривен объявил Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета. За эту сумму собираются ремонтировать дорогу от Московского проспекта до Нетеченской набережной.
В прошлом году эту дорогу капитально отремонтировали, причем ремонт проводили на покрытии, которое было в хорошем состоянии и не «кричало» о ремонте в первую очередь.
Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.