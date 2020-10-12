За информацию о злоумышленниках обещают заплатить

В Харькове неизвестные хулиганы сжигают пластиковые контейнеры для мусора и устраивают акты вандализма на спортивных площадках

О новой вспышке беспредела в городе написали в группе «ХС Харьков», передает Politeka.net.

Так, на Салтовке на Дружбы народов, №№228, 236А и 242 злоумышленники сожгли в общей сложности четыре контейнера. На снимках, опубликованных на канале, видно, что они сгорели практически до основания.

Если кому-то что-то известно о поджигателях, просят сообщить за вознаграждение по номеру 0675715899.

Кроме того, хулиганы поснимали шины со спортивной площадки на Журавлевке и выбросили их в реку. Об этом рассказал житель Харькова, который утром пришел позаниматься спортом и увидел последствия разгула вандалов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове на территории детского сада по улице Пермской вандалы сорвали государственный флаг Украины с фасада здания и порвали его.

Соответствующее сообщение поступило в Новобаварский отдел полиции в 20:23 в пятницу, 2 октября.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, и уже вскоре полицейские установили, что к совершению преступления причастен 14-летний житель Харькова.

Мы также писали о том, что в Харькове хулиганы разбили терминал E-ticket. Инцидент произошел в районе перекрестка проспектов Петра Григоренко и Героев Сталинграда.

Кадры преступления появились в сети, причем, как выяснилось, запись вел один из соучастников погрома, поскольку двое остальных «героев» видео не прячут лица.

Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.

Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.

Также Politeka писала, что в Полтаве вандалы цинично поглумились над памятником жертвам нацизма.