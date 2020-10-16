Ни один из районов не попал в "желтую" зону

С понедельника, 19 октября, Харьков официально окажется в "красной" зоне в связи с распространением китайского вируса

Соответствующее решение было принято в четверг, 15 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуацій, передает KHARKIV Today.

После принятия нового эпидемического зонирования регионов Харьковская область изменила цвета.

Так, в «красной» зоне оказались Харьков, Люботин, а также также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.

В «оранжевую» зону попали все остальные города и районы Харьковщины.

Ни один из районов области не попал в «желтую» зону.

На своей странице в социальной сети Фейсбук глава ХОГА Алексей Кучер объяснил, что означает для Харькова и области переход в «красную» зону.

По его словам, транспорт будет работать в прежнем режиме. Заведения общественного питания должні закріваться в 20:00, как и ТРЦ.

«Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Кроме того, закрываем посещения получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах», – говорится в публикации.

В свою очередь первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов в своем обращении к горожанам подчеркнул, что метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут, транспорт будет работать в полном объеме.

Что касается школ, то детей отправят на каникулы до 30 октября, а садики продолжат свою работу.

«В данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания», – заявил чиновник.

Он призвал жителей города ответственно отнестись к соблюдению карантинных мер, а полицию – обеспечить максимальное выполнение предписаний гражданами.

Отметим, что за последние сутки на Харьковщине – 544 новых случая заражения вирусом, четыре человека умерло. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 27457 жителей региона. 434 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Напомним, Харьковщина стала "главной по вирусу" в Украине, антирекорды бьются день за днем.

Как сообщала Politeka, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Также Politeka писала, что под Харьковом десятки детей подверглись опасности заражения вирусом.