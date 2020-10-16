С понедельника, 19 октября, Харьков официально окажется в "красной" зоне в связи с распространением китайского вируса
Соответствующее решение было принято в четверг, 15 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуацій, передает KHARKIV Today.
После принятия нового эпидемического зонирования регионов Харьковская область изменила цвета.
Так, в «красной» зоне оказались Харьков, Люботин, а также также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
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В «оранжевую» зону попали все остальные города и районы Харьковщины.
Ни один из районов области не попал в «желтую» зону.
На своей странице в социальной сети Фейсбук глава ХОГА Алексей Кучер объяснил, что означает для Харькова и области переход в «красную» зону.
По его словам, транспорт будет работать в прежнем режиме. Заведения общественного питания должні закріваться в 20:00, как и ТРЦ.
«Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Кроме того, закрываем посещения получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах», – говорится в публикации.
В свою очередь первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов в своем обращении к горожанам подчеркнул, что метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут, транспорт будет работать в полном объеме.
Что касается школ, то детей отправят на каникулы до 30 октября, а садики продолжат свою работу.
«В данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания», – заявил чиновник.
Он призвал жителей города ответственно отнестись к соблюдению карантинных мер, а полицию – обеспечить максимальное выполнение предписаний гражданами.
Отметим, что за последние сутки на Харьковщине – 544 новых случая заражения вирусом, четыре человека умерло. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 27457 жителей региона. 434 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
Напомним, Харьковщина стала "главной по вирусу" в Украине, антирекорды бьются день за днем.
Как сообщала Politeka, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Также Politeka писала, что под Харьковом десятки детей подверглись опасности заражения вирусом.