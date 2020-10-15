После очередного ремонта труб с отключением воды на Алексеевке из кранов в квартирах жителей микрорайона потекла коричневая жидкость
Соответствующими фото люди поделились в социальных сетях, передает Politeka.net.
Как видно на кадрах, то, что течет из кранов, водой язык назвать не поворачивается.
«Наконец горячая вода на Алексеевка, надолго ли?», – иронизирует в подписи автор.
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Комментарии к публикации – не менее красноречивы.
«Артезианская однако», «Прямо сразу томатный сок», «И за такое качество воды😱 - повышение тарифов!😤😡🤬», «Зато успешный Харьков», «Ого…, томатный сок из крана!», «фильтры же жаба давит поставить», «и пропустить всю алексеевскую канализацию через фильтра после замены труб», – пишут пользователи.
А вот на Салтовке 15 октября дела еще печальнее. В связи с ремонтом тепломагистрали по проспекту Юбилейному от горячего водоснабжения отключили 113 жилых домов, пять детских садиков, четыре школы и одно медучреждение.
Как сообщили в КП «Харьковские теплосети», подачу горячей воды возобновят сегодня же, до 22:00.
Ранее мы писали о том, что возле станции метро им. Масельского почти сутки территорию заливало водой из-за масштабного прорыва трубы. Очевидцы публиковали в соцсетях фото и видео, на которых было видно, что вода затопила все прилегающие улицы и вплотную подобралась к рынку.
Напомним, состояние дороги возле метро в Харькове показали во всей красе.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
Также Politeka писала, что в Харькове десятки миллионов гривен закатают в асфальт.