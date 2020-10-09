Расчеты за газ должны быть не менее 90%

В Чугуеве, Роганском жилмассиве и некоторых ОСББ Харькова старт отопительного сезона оказался под угрозой

Причина такого положения дел – задолженность перед НАК «Нафтогаз», передает «Вечерний Харьков».

Среди должников оказались теплосети Роганского поселкового совета, областной информационно-технический центр КП, ОСББ «Азалия 2013», «Квітень-2011», «Наш дом 20-А», Харьковское УВП №1 УТОС, а также нефтегазодобывающая компания ДВ ООО.

Как заявили в «Нафтогазе», возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности, поскльку это запрещено украинскими законами.

«Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа (предусмотрено Постановлением КМУ от 19 октября 2018 №867)», - говорится в сообщении.

В перечень условии входит подписание договора с «Нафтогазом» соответствии с законодательством и выполнение одного из следующих пунктов: расчеты не ниже 90% с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций или заключение с «Нафтогазом» и выполнения договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ.

Еще один вариант решения проблемы – согласование с «Нафтогазом» и местными властями графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

Ранее мы писали о том, что задолженность перед «Нафтогазом» имеют 98 компаний из 60 украинских городов.

Что же касается стоимости теплоснабжения, то, согласно оценкам экспертов, украинцы будут платить за тепло каждый месяц по разным тарифам, а подорожание в пик сезона возможно на 15% в связи с тем, что стоимость газа (80% в структуре тарифа на тепло) устанавливается ежемесячно, а не на весь отопительный сезон сразу.

Кроме того, Кабмин еще в 2019-м принял постановление, позволяющее менять тарифы на тепло без длительного согласования.

Напомним, как изменилась оплата за газ для украинцев.

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