Каждый завлекает электорат, как может

Один из кандидатов на должность городского головы Дергачей устроил тестирование избирателей на китайский вирус

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук пишет блогер Дмитрий Коган, указав на ряд вопиющих нарушений со стороны кандидата от "Слуги народа".

«На улице. Без масок. С грязного замызганного бусика с партийной символикой», – отметил автор.

Характеризуя поступок кандидата, он не подбирал выражений, выражая собственное мнение.

«Даже если закрыть глаза на то, что это тупой и откровенный подкуп избирателей, то собирать пожилых людей без масок в одном месте, куда полностью попрутся все с симптомами ковида - максимально отмороженный поступок», – подытожил Дмитрий.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лозовой неизвестный поджег автомобиль Lexus RХ 350, который принадлежит кандидату в мэры от «Слуги народа» Алексею Криворучко.

По словам очевидцев, высота огня достигала второго этажа здания, расположенного рядом. Что же касается Криворучко, то он считает, что это был умышленный поджог.

Мы также писали о том, что в октябре пришлого года возле одной из харьковских многоэтажек по улице Ярославской сгорел дотла микроавтобус Volksvagen Transporter. Бус загорелся у подъезда, в котором живет тогда еще кандидат на должность главы Харьковской облгосадминистрации, депутат от партии «Слуга народа» Алексей Кучер. Об инциденте он сообщил на своей странице в соцсети, опубликовав фото.

Напомним, слуги народа отличились незнанием родного языка.

Как сообщала Politeka, в Харькове из неблагополучной семьи забрали троих детей.

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