В Харькове из неблагополучной семьи забрали троих детей

10 сентября сотрудники полиции забрали трех детей - 2005, 2010 и 2013 годов рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Немышлянского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Известно, что дети систематически пропускают школу. Во время проверки полицейские выявили антисоциальные условия проживания в доме их проживания.

Детей временно забрали и направили на обследование в больницу.

Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Ранее мы писали, что харьковские нардепы предложили штрафовать хозяев, которые не убирают за своими животными

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Среди тех, кто хочет, чтобы хозяев питомцев штрафовали за неуборку за ними — парламентарии Александр Фельдман ("ОПЗЖ"), Олег Бондаренко и Павел Якименко (оба от "Слуги народа").

Проектом закона предусмотрен штраф за то, что владелец не убрал экскременты домашнего животного: в зданиях общего пользования, на детских и спортивных площадках, на остановках, в подземных переходах, на тротуарах, зонах отдыха и так далее.

Авторы предлагают штраф за первое подобное нарушение от 170 до 340 гривен. Если это повторится в течение года или причинит вред здоровью людей, или их имуществу, то хозяевам животных придется выложить от 3400 до 5100 гривен.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

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