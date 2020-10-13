В Харькове студенты ХАДИ украли табличку-указатель из парка Горького и решили похвастаться своим «подвигом»

Более того, видео, которое, наверное, заинтересует правоохранительные органы, уже появилось в сети. Его опубликовали в группе «ХС Харьков».

На записи – комната в студенческом общежитии, посредине которой стоит украденная табличка.

«Короче, давайте, вы просто не будете ссориться и посмотрите, что мы сегодня сп**дили в парке Горького. С бокового входа мы сп**дили эту табличку. Кто молодцы? Мы молодцы. А теперь она у нас будет висеть вот тут на стеночке», – говорит «героиня», снимая себя на телефон в зеркале.

Такая наглость не на шутку разозлила пользователей.

«Ребята, условно, минимум!», «Людям в 18 лет автоматы доверяют! Что? Что им можно доверить??👎👎👎», «Я поражаюсь, как таких д*билов принимают высшие учебные заведения, курица!», «Охрана цепляется к нормальным, кто на траве сидел. И то в саду Шевченко. К*нченый ты д*бил. А вот кто реально там фигню чудит или ломает что-то, охрана этого не замечает, странно не так ли?», «Понаехавшее рогулье», – пишут в комментариях.

Осторожно: много ненормативной лексики!

file Студенты ХАДИ 1 курса нашли развлечение для себя в Парке Горького. Потом они жалуются, что их пиzdит охрана в парке 🥴 Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 13. Oktober 2020

Ранее мы рассказывали о том, что харьковчанка обвинила охрану сада Шевченко в избиении своей младшей сестры и ее парня.

«В моей семье случилось несчастье. Мою младшую сестру и её парня избили. Произошло это в туалете парка Шевченко, вечером, на глазах у множества людей. Избивала охрана парка, четверо амбалов и двое молодых людей в черных футболках с надписью «Харків'янин», - сообщила Анастасия Бриль-Юзупкина в соцсетях

Напомним, в сети высмеяли ремонт ступенек от депутатов округа в Харькове.

Как сообщала Politeka, вандалы устроили "охоту" на благоустройство в Харькове.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.