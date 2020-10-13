Произошло то, о чем предупреждали еще полгода назад

Количество больных китайським вирусом на Харьковщине стремительно растет, и регион рискует повторить бергамский сценарий

Об этом анестезиолог харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов рассказал в комментарии изданию OBOZREVATEL.

По его словам, больница лечит больных с COVID-19 c апреля, однако такой катастрофической ситуации он не видел за все время работы в медицине с 1984 года.

В инфекционке на лечении находятся более трех сотен пациентов, причем 12 из них – в реанимации, которая рассчитана на шесть человек. 15 человек находятся на аппарате ИВЛ, а всего тяжелых больных 28.

Корсунов припомнил слова главы ХОГА о том, что регион даже не в «красной», а в «черной» зоне.

«Единственное, что не дает нам возможность записать эту цифру, – незаполненность койко-мест в детской инфекционке и в отделении акушерства. Без них все больницы интенсивной терапии для взрослых забиты. Уже бы в коридоры поставили кровати, но в этом нет никакого смысла, потому что там нет доступа к кислородной терапии», – пояснил он.

Врач подчеркнул, что одна из главных проблем – катастрофическая нехватка медперсонала и кислорода. Последние шесть месяцев в области не сделали ничего, чтобы подготовиться к ухудшению ситуации, сейчас же, когда эпидемия бушует вовсю и под больницей очередь из скорых, все решается буквально «на колене».

«Берут тех, кому критически необходим кислород, а это сатурация на уровне 70-80%. И то иногда и это невозможно. В Харькове реализовался бергамский сценарий. Мы уже не одну неделю подряд вынуждены выбирать того, кто является более перспективным для выздоровления», – подчеркнул Корсунов.

По словам волонтера Натальи Поповой, резкий всплеск новых заражений спровоцировали, в первую очередь, концерты, которые местные чиновники устраивают в рамках предвыборной кампании.

«Политики не думали о последствиях, концерты посетило 5-10 тысяч человек, и этого хватило, чтобы возник катализатор. Кислорода не хватает, а пациентов становится все больше. В той же областной инфекционке планируют установить новую 20-тонную кислородную бочку, высотой в трехэтажный дом. Врачи работают без выходных, у нас катастрофическая ситуація», – считает она.

Кроме того, харкьовчане сами игнорируют маски и социальную дистанцию, подвергая себя опасности.

Ситуацию усугубило также открытие школ и вузов, поскольку Харьков – город студентов.

Попова отметила, что власть на местах не контролирует ситуацию, в связи с чем та приобретает все более устрашающие масштабы.

С начала пандемии на Харьковщине зафиксировано 25625 случаев заражения. За последние сутки коронавирус подтвердили у 439 человек.

Напомним, на Харьковщине запретили выступление легендарной группы.

Как сообщала Politeka, наплевавшую на карантин Полякову отчитали за концерт в Харькове.

Также Politeka писала, что харьковские власти испугались неудобных вопросов о концерте Поляковой.