Не все в восторге от подобных мер

В Харькове правоохранители взялись за маршрутчиков и водителей общественного транспорта

Причина контроля и проверок – резкое увеличение заражения китайским вирусом, передает Politeka.net.

Так, в группе «ХС Харьков» опубликовали запись того, что происходило в одном из троллейбусов на Героев Труда, где водителя оштрафовали за превышение количества пассажиров.

file На Героев Труда полицаи штормят троллейбус за превышение количества пассажиров 👮🏻‍♂️ Водиле выписывают штраф, пассажиры качаются с копами. Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 11. Oktober 2020

Пока полицейские стояли на входе в общественный транспорт и составляли протокол за нарушение, перед троллейбусом несколько пенсионерок требовали пустить их в салон и грозились в адрес копов.

«Мы вас атакуем», – заявила одна из харьковчанок, на что услышала в ответ рекомендацию не заниматься подобным.

А на Дружбы Народов полицейские проверяли количество пассажиров в автобусах. Фотодоказательство появилось в группе «ТРУХА Харьков» в Инстаграм.

«🚨На Дружбы Народов копы штормят автобусы 🚌 Проверяют количество пассажиров, чтобы у всех были маски и мытые руки😷», – подписал снимок автор публикации.

В комментариях люди не в восторге от подобных проверок. Они предвидят проблемы с транспортом и интересуются, почему на маршруты в этот период не выпустят дополнительные автобусы.

«Потому что с*аная власть города не пускает на маршруты дополнительные машины☝️👿», «Какое правонарушение? Они так получают бонусы к зарплате», «В каждую маршрутку по полицейскому», «С полицаями, называйте всё своими именам , без кличек, сленгов и скверных шаблонов», – пишут в комментариях.

Как известно, за последние сутки в Харькове и области заразились вирусом 741 человек, что является абсолютным антирекордом за весь период пандемии.

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