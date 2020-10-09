Люди в панике выбегают на улицу

Масштабный пожар охватил крышу дома на ул. Чеботарской, 7

На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что огонь бушует по всей поверхности, передает Politeka.net.

«На Чеботарской объявлена третья категория пожара 🔥 Горит крыша жилого дома. Это уже не шутки. На такой кипишь обычно полгорода съезжается... 🚒», – говорится в подписи к видео на странице «ТРУХА Харьков» в социальной сети Инстаграм.

О причинах пожара пока что не сообщается. По словам горожан, дым от пожара виден даже из центра.

Отметим, что за последние сутки это не первый пожар. Так, около трех часов ночи на парковке возле одного из многоквартирных домов в Лозовой вспыхнул огонь. Как выяснилось позже, там горело три автомобиля.

Оказалось, первым загорелся Lexus, который принадлежит кандидату на пост городского головы Лозовой от партии «Слуга народа» Алексею Криворучко. Затем огонь перекинулся на два соседних автомобиля – ВАЗ-2103 и Toyota Camry.

По словам очевидцев, огонь достигал высоты второго этажа здания, расположенного по соседству.

Сам хозяин элитного внедорожника считает, что это был умышленный поджог.

Мы также писали о том, что в сети показали последствия пожаров на Харьковщине с высоты птичьего полета. Десятки черных территорий и уничтоженные экосистемы – результат не только сжигания мусора, но и умышленного поджога.

Один из таких пожаров натворил немало беды в поселке Жихарь под Харьковом. Там кто-то поджег камыш, а сильный ветер перебросил огонь на дома, один из которых сгорел.

Напомним, украинскому адвокату сожгли авто.

Как писала Politeka, масштабный пожар вспыхнул между двумя АЗС в Харькове.

Также Politeka сообщала, что житель Харькова поджег собственную квартиру.