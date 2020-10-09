С 1 ноября в Харькове начнут действовать новые тарифы на тепло и горячую воду
Цифры в платежках харьковчан станут меньше, заверил генеральный директор КП «Харьковские теплосети» Сергей Андреев, передает KHARKIV Today.
По словам чиновника, тарифы снизятся уже с начала отопительного сезона:
«Хорошая новость для потребителей - в течение 2020 предприятие вело работу по оптимизации структуры работы на теплоэнергию. Тарифы пересмотрены и утверждены НКРЭ. С 1 ноября начнут действовать новые тарифы. По информации премьер-министра, до конца октября будут приняты изменения, и с 1 ноября тарифы будут на 4% ниже».
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Таким образом тариф на тепло за гигакалорию будет 1472,5 гривны вместо нынешних 1539,5 гривны.
Горячая вода также подешевеет, поскольку составляющая газа в действующем тарифе "Харьковских теплосетей" уменьшилась до 46%.
Сейчас тариф на тепло в Харькове составляет 1268 гривен за гигакалорию, на горячую воду - 93,22 гривны при наличии полотенцесушителя и 86,32 гривны - без него.
Ранее Андреев сообщил о том, что в Харькове отопительный сезон начнется вовремя, никаких срывов старта не предвидится.
«Сезон будет начинаться с 15 октября. Если температура будет снижаться ниже норматива, то начнется раньше. Если температура будет выше, будем регулировать. Перетапливать никто не будет. Город будет включен через две недели», – отметил он.
Напомним, в Харькове вода залила улицы, прорыв не могут устранить почти сутки.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
Также Politeka писала, что невнимательных харьковчан предупредили о ловушке на рынке "Барабашово".