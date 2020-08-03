Нужно быть очень осторожными

В связи с многочисленными ремонтами теплосетей и водопроводных труб поездка по Харькову может стать настоящим квестом

Одну из опасных ловушек, которая подстерегает жителей и гостей города на улице Академика Павлова, показал телеграмм-канал «ВЕХА».

На снимке – открытый люк напротив рынка «Барабашово», где, как известно, поток людей очень внушительный. Его «обезопасили» с помощью веток, однако ночью любой может упасть туда, не увидев никаких предупредительных обозначений.

«Вот так идёшь, идёшь и можешь неожиданно оказаться в люке!», – говорится в подписи к снимку.

Ранее мы рассказывали о том, что в одном из харьковских дворов появился аттракцион похлеще любой комнаты страха в популярных парках города.

Фотографию, сделанную на детской площадке во дворе по проспекту. Людвига Свободы 36 и 36а, опубликовали в телеграмм-канале «Ху**ый Харьков».

На снимке четверо детей сидят на бетонной плите над устрашающего вида ямой.

«Ху**ые Теплосети раскопали трубы пару месяцев назад. Дети доверяют делам и растут успешными харьковчанами, свесив ноги над ямой», – говорится в подписи к снимку.

Мы также писали, что соцсети облетело фото маршрутки, которая ушла передними колесами в яму на дороге. Как видно на снимке, автобус нырнул в лужу.

По словам очевидцев, все произошло на Салтовском шоссе. В результате инцидента девушка, которая сидела возле водителя, ударилась головой об лобовое стекло. Еще одна пассажирка в салоне очень ударилась о поручень, у нее весь рот был в крови. Не исключено, что она лишилась одного или нескольких зубов.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.