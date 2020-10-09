Чем ближе начало отопительнее сезона, тем больше порывов на теплосетях в Харькове

Так, возле станции метро им. Масельского уже почти сутки из-за прорыва трубы хлещет вода. Кадры происходящего опубликовали очевидцы в социальных сетях, передает Politeka.net. При этом люди отмечают, что «Харьководоканал» находится неподалеку от места ЧП.

«Какое-то водное шоу от водоканала под самим водоканалом. Маселя», – подписали видео последствий поломки в группе «Типичное ХТЗ».

А «ВЕХА Харьков» опубликовала видео, сделанные вчера вечером и сегодня утром. Как видно на кадрах, вода на сотни метров залила прилегающие улицы, вплотную подобралась к рынку.

«Сутки уже фонтанирует. Внизу ливневка уже не справляется. Это ж сколько воды утекло, а заодно и денег», «базару повезло, что он на возвышенности, иначе плавали б они все», «Вчера еще надо было все перекрыть и делать. А так сутки вода не то, что бежит, хлещет. Нижняя ливневка уже не справляется, верхняя на ладан дышит», «внизу уже знатный пруд образовался», «было бы веселее пускать деньги не на лечение "выдуманной" болезни в шарите, а потратить их на обеспечение нормальной работы такой элементарной вещи как водопровод», – пишут харьковчане под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что к началу отопительного сезона часть Харькова может остаться без тепла. Причина – задолженность перед «Нафтогазом». Среди должников – теплосети Роганского поселкового совета, областной информационно-технический центр КП, ОСББ «Азалия 2013», «Квітень-2011», «Наш дом 20-А», Харьковское УВП №1 УТОС.

Напомним, состояние дороги возле метро в Харькове показали во всей красе.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что в Харькове десятки миллионов гривен закатают в асфальт.