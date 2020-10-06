Стала известна причина, по которой "Харьковводоканал" пошел на этот шаг

Воду отключат с восьми часов утра 7 октября до полудня следующего дня в части Шевченковского и Киевского районов, всего – 1521 дом, передает Politeka.net со ссылкой на информацию «Харьковводоканала».

Причина отключения – проведение планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей перед началом отопительного сезона.

По данным коммунальшиков, воду отключат в части Шевченковского района, ограниченной переулком Классическим, улицей Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковская, улицам Клочковской, Новгородской, проспектом Науки, улицам Минской, Саржинская, Рязанской, Минской, территории парка Горького, улице Сумской до переулка Классического.

В Киевском районе зона отключения ограничена переулком Театральным, улицами Потебни, Маршала Бажанова, Куликовской, территории НТУ "ХПИ", по улице Труфанова, спуском Веснина, улице Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м переулком Омским, 2-м пер. Донецким, улицам Вологодской, Тахиаташская, въездом Вологодским, улицам Вологодской, Омской, Пушкинской, по территории завода "ФЭД", по улице Сумской до переулка Театрального.

Полный перечень адресов, по которым не будет воды, можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на проспекте Людвига Свободы из-под земли забил гейзер высотой 10 метров.

За считанные минуты часть проспекта подтопило, образовалась пробка. Через полчаса на место прибыли коммунальщики, выключили воду и начали ремонтные работы.

Напомним, харьковчане остались без горячей воды, жалобы не помогают.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.