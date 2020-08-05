Жители поселка Жуковского, что в Харькове, массово жалуются на отсутствие горячей воды в домах на протяжении последних трех месяцев

Как сообщает Politeka.net, множественные жалобы и обращения жителей Киевского района, а именно с улицы Продольной, не дают никакого результата.

Известно также, что 5 августа в части домов Харькова временно прекратят водоснабжение, об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

В КП сообщают, что отключение состоятся через проведение ремонтно-восстановительных работ. Водоснабжение временно прекратят в девяти районах Харькова: Новобаварском районе, Индустриальном районе, Московском районе, Немышлянском районе, Основянском районе, Слободском районе, Холодногорском районе, Шевченковском районе.

Напомним, на Харьковщине с приходом лета коммунальщики начали отключать воду для проведения ремонтных работ и подготовки отопительной системы к следующему сезону. Однако не все проходит гладко, и жители Харькова жалуются на слишком медленный темп работ.

Как оказалось на проспекте Победы 72-В вырыли огромную яму еще 1 июня, и она так и осталась стоять. При этом в домах нет горячей воды.

Напомним, что власти решили "умолчать" о трагедии с коммунальщиками в Харькове.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что ЧП на очистных сооружениях в Харькове обрастает подробностями.