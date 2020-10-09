В Харькове студенты академии Нацгвардии выразили возмущение обедами, которые подают в учебном заведении
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.
Так, в сети появились фотографии, на которых видно, что в макаронах с мясом есть черви.
Курсанты рассказали, что с 22 марта они находятся на карантине. За все время студенты ни разу не выходили из зоны дислокации, кроме как патрулировать окружающую территорию.
16-летняя дочь Беллуччи свела с ума хищной красотой в тесном корсете и мини: Моника может гордиться
Как выглядели Артур Пирожков, Лазарев, Меладзе и другие звездные красавцы в юности: "Лепс - это пипец"
Ольга Бузова без лифчика эпично опозорилась перед публикой: "Подлизнула так подлизнула"
Не стало известной российской певицы, которая предсказала свой последний день: песня оказалась роковой
Параллельно курсанты рассказали об условиях своего пребывания в академии и сомнительном качестве питания.
При этом преподаватели, студенты, офицеры и военнослужащие по контракту из местного подразделения обеспечения абсолютно спокойно ходят домой и с ними есть постоянный контакт.
"Ранее с подобной вопиющей жалобой к нам обратились курсанты Киевского факультета академии Национальной гвардии Украины. Около тысячи студентов просят, чтобы руководство Нацгвардии пошло на компромиссы со служащими, иначе может начаться даже бунт", - говорится в сообщении.
Как известно, карантин в Украине ввели с 12 марта на фоне пандемии коронавируса в мире. С тех пор ограничительные меры то ослабляли, то усиливали - в зависимости от статистики с заболеванием CОVID-19.
Напомним, появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.
Как писала Politeka, убитая горем мама Харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.
Также Politeka сообщала, что Кучеру устроят допрос в ГБР из-за катастрофы Ан-26.