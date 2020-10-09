Курсантов никуда не выпускают с начала карантина

В Харькове студенты академии Нацгвардии выразили возмущение обедами, которые подают в учебном заведении

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, в сети появились фотографии, на которых видно, что в макаронах с мясом есть черви.

Курсанты рассказали, что с 22 марта они находятся на карантине. За все время студенты ни разу не выходили из зоны дислокации, кроме как патрулировать окружающую территорию.

Параллельно курсанты рассказали об условиях своего пребывания в академии и сомнительном качестве питания.

При этом преподаватели, студенты, офицеры и военнослужащие по контракту из местного подразделения обеспечения абсолютно спокойно ходят домой и с ними есть постоянный контакт.

"Ранее с подобной вопиющей жалобой к нам обратились курсанты Киевского факультета академии Национальной гвардии Украины. Около тысячи студентов просят, чтобы руководство Нацгвардии пошло на компромиссы со служащими, иначе может начаться даже бунт", - говорится в сообщении.

Как известно, карантин в Украине ввели с 12 марта на фоне пандемии коронавируса в мире. С тех пор ограничительные меры то ослабляли, то усиливали - в зависимости от статистики с заболеванием CОVID-19.

Напомним, появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

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