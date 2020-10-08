В Харькове произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, известно, что на ул. Конева фура переехала женщину насмерть и скрылась с места ДТП. Сейчас ищут свидетелей смертельной аварии.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на дороге лежит женщина без признаков жизни. Также на месте трагедии работают полицейские.

В комментариях к новости харьковчане предполагают, что водитель мог не заметить женщину, если та попала в "слепую зону".

"Тот в слепую зону попал скорее всего. Вот и все. Водилу, надеюсь, судить строго не станут", "Водила фуры мог и не заметить этого. Вопрос, какого х*ена она делала в этом месте?", "Я так понял, она пыталась перейти дорогу в непредназначенном месте. А водитель фуры его просто не заметил и поехал дальше. Так как у грузовиков есть слепые зоны", - пишут в комментариях.

Также местные жители отмечают, что на этом участке дороги нет пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что в Харькове разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе восьмилетнего млаьчика и скрылся с места ДТП. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Дружбы Народов.

Напомним, в Харькове водитель протаранил скорую с беременной внутри.

Как сообщала Politeka, озвучена главная причина аварий на дорогах.

Также Politeka писала, что в хлам пьяный водитель слетел с дороги в центре Харькова.