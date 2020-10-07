Известный харьковский политик Михаил Добкин рассказал, мог ли бы город оказаться в составе РФ, если бы сепаратистский проект "Новороссия" все-таки удалось бы реализовать

Как передает Politeka, свои мысли по этому поводу Добкин высказал в интервью Дмитрию Гордону.

Так, Михаил Добкин, который ранее возглавлял Харьковскую область, заявил, что план России заключался в том, чтобы организовать в Харькове такую себе "Харьковскую народную республику" - по образцу "ДНР" и "ЛНР".

Таким образом, согласно плану Москвы, Кремль пытался прочертить новую линию обороны.

По словам политика, планы России сорвали жители Харькова, которые отказались от российского сценария и выбрали Украину.

"И Стрелков, и "Моторола" - все они были в Харькове изначально. Какая, на мой взгляд, была задача? Сделать в Харькове то, что было в Донецке. Поднять бунт, захватить. Сделать Харьков очагом сопротивления и провести границу. Тогда получалось, что Донецкая и Луганская области находятся в тылу, и уже военторг не российский, а дружественных областей поставляет танки, обмундирование и людей, России нет в этом раскладе. Спасибо Господу, я не знаю, как это не произошло. Харьков так решил, харьковчане так решили", - подчеркнул Добкин.

Он также напомнил о судьбе Донетчины и Луганщины в этом конфликте и подчеркнул, что Россия и не собиралась их к себе присоединять.

Как известно, во время Революции Достоинства и в начале российской агрессии на Донбассе в Харькове наблюдались пророссийские настроения, однако жители города пресекли "ХНРовский" сценарий и дали отпор "русскому миру".

Напомним, Добкин похвалил ОМОН за "спасение" Беларуси.

Как сообщала Politeka, "двойника" Михаила Добкина нашли в России.

Также Politeka писала, что скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "Будет всегда".