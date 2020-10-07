В Люботине третий день люди не могут нормально дышать из-за дыма и вони, которые чувствуются по всему городу

О том, что населенный пункт в дыму, сообщил телеграмм-канал «ВЕХА».

«Люботин 3-й день горит. Мэр от Зе самоустранился. Люди задыхаются», – говорится в подписи к фото с изображением пожарника, который тушит горящее поле кукурузы.

Однако в группе «Люботин» в социальной сети Фейсбук местные жители рассказали о настоящей причине задымления. Как оказалось, в городе горит местная свалка. Люди негодуют, что власти совершенно не занимаются решением этого вопроса, а простые граждане вынуждены страдать.

«В дыму весь Старый Люботин и дальше тянет в сторону Медвежьего. Дышать там нечем. Если ветер развернется в сторону центра... По пути встретили две пожарные машины, мотаются за водой к Перекошке. Дымит конкретно и, видимо, надолго», «Больше всего поражает безразличность местных депутатов и действующей власти. В приоритете сейчас предвыборные буклеты, встречи с избирателями. А то что происходит, предпочитают игнорировать», «Рядом живут люди, которые вдыхают эту дрянь, и маленькие дети», «Дышать нечем, насыщенный запах пластика», – рассказывают люботинцы.

В ГУ ГСЧС Харьковщины сообщили, что пожар, который начался еще 5 октября, удалось локализовать утром, 7 октября.

Ситуация с пожарами остается в регионе стабильно напряженной. Только за последние сутки на Харьковщине сгорело 120 гектаров сухостоя. Чаще всего причиной возгораний становятся сжигание травы или умышленные поджоги. Сухая ветреная погода способствует распространению огня на большие территории.

Напомним, масштабный пожар охватил Харьковщину.

Как писала Politeka, ураган обрушился на Харьков, есть пострадавшие.

Также Politeka сообщала, что запах гари травит харьковчан, воздух сильно загрязнен.