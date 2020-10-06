В Харькове заметили непривычных для города животных - диких кабанов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Типичная Алексеевка" в соцсети Instagram.

Так, в районе велодорожки возле лесопарка заметили диких кабанов. При этом животные перемещались целой семьей. Небольшое семейство переходило через проезжую часть, не опасаясь машин.

"Были замечены возле лесопарка. Настроены доброжелательно", - говорится в подписи к фото.

По словам местных, кабанов часто видят возле Лесопарка и Белгородского шоссе. Животные обитают на расположенной неподалеку ферме и иногда выходят прогуляться по окрестностям.

Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные травят собак, причем жертвами нелюдей становятся не только бездомные животные, но и домашние любимцы.

"Льют яд прямо возле жилых домов. Обе собаки были отравлены в Харькове, микрорайон Горизонт, предположительно возле дома по ул. Большая Кольцевая, 116. Есть информация, что поздно вечером 19.09.2020 видели людей с удавками возле подъезда дома, вероятно, они и разбрасывают отраву. Собаки умирали мучительной смертью. За их жизнь боролись более 2 недель, но, к сожалению...", - рассказал житель Харькова, потерявший двух домашних любимцев из-за незаконных действий живодеров.

Напомним, под Харьковом кот отправил на карантин целую деревню.

Как сообщала Politeka, 5-летнего украинца растерзала овчарка.

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