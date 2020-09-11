Харьковские нардепы предложили штрафовать хозяев, которые не убирают за своими животными

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Среди тех, кто хочет, чтобы хозяев питомцев штрафовали за неуборку за ними — парламентарии Александр Фельдман ("ОПЗЖ"), Олег Бондаренко и Павел Якименко (оба от "Слуги народа"), передает "Харьков Тудей".

Проектом закона предусмотрен штраф за то, что владелец не убрал экскременты домашнего животного: в зданиях общего пользования, на детских и спортивных площадках, на остановках, в подземных переходах, на тротуарах, зонах отдыха и так далее.

Авторы предлагают штраф за первое подобное нарушение от 170 до 340 гривен. Если это повторится в течение года или причинит вред здоровью людей, или их имуществу, то хозяевам животных придется выложить от 3400 до 5100 гривен.

"Давно пора надевать кулек на руку и убирать кучи своего питомца в общес.местах,как это делают в Европе,куда мы так стремимся..", " Люди!будьте людьми,а животные будут нашими друзьями и все станет хорошо,следите в первую очередь за собой", "везде пускай штрафуют этих любителей животных а то ходят со своими ротвелерами и ещё хамят многие из них сепаратисты и были замечены в 2014 году как анти... они и ведут себя не по европейски!", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

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